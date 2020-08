Les responsables étrangers défilent à Beyrouth

Des responsables étrangers se croisent à Beyrouth, pour superviser les aides qui affluent après l’explosion meurtrière au port et pour influencer la formation du prochain gouvernement, crucial pour l’avenir du Liban.

Dix jours après le drame qui a fait plus de 170 morts et 6 500 blessés, les autorités libanaises, opposées à une investigation internationale, ont chargé un juge local de l’enquête. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi la mort de deux Canadiens. «Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens partout au pays pour pleurer la perte de deux citoyens canadiens dans l'explosion tragique à Beyrouth, au Liban», a déclaré le chef du gouvernement canadien, dans un communiqué.

Signe que le Liban est revenu au centre des luttes d’influence, les émissaires se succèdent depuis l’explosion qui a soufflé des quartiers entiers de la capitale. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, dont le pays soutient l’influent Hezbollah, a affirmé vendredi que l’aide au Liban «ne devrait pas être conditionnée à un changement politique». «C’est à l’État et au peuple du Liban de décider de l’avenir du Liban», a ajouté Mohammad Javad Zarif, qui a rencontré le président Michel Aoun.

Le chef de l’État libanais a également reçu la ministre française des Armées, Florence Parly, qui a souligné la nécessité de former «le plus rapidement possible un gouvernement de mission», chargé «pour une durée limitée de mener des réformes profondes». Le numéro trois de la diplomatie américaine David Hale, a lui aussi rencontré Michel Aoun, ainsi que l’ancien Premier ministre Saad Hariri, évoqué dans les médias locaux pour diriger le nouveau gouvernement.

Le Hezbollah met la pression

«Les États-Unis sont prêts à soutenir un gouvernement libanais qui reflète et réponde à la volonté du peuple, qui s’engage honnêtement et agisse pour un vrai changement», a affirmé David Hale. «Nous ne pouvons accepter davantage de promesses vides et de gouvernance dysfonctionnelle», a-t-il affirmé.

Le responsable américain devait se réunir samedi avec des représentants de la société civile, qui réclame un gouvernement qui ne soit pas issu de la classe politique traditionnelle, pour remplacer celui de Hassan Diab qui a démissionné lundi.

Mais le chef du puissant Hezbollah ne l’entend pas de cette oreille: dans un discours télévisé vendredi soir, il s’est prononcé pour un gouvernement «d’union nationale» rassemblant les partis traditionnels qui contrôlent la vie politique. Il a tourné en dérision les appels de la rue et de certaines parties chrétiennes à la constitution d’un gouvernement «neutre», affirmant qu’il «n’existe pas de personnes neutres au Liban».

(L'essentiel/AFP)