Découverte de 215 corps dans des charniers

Au moins 215 corps ont été découverts entre janvier et mai dans neuf fosses communes clandestines situées dans les environs de Guadalajara, dans l'Etat de Jalisco (ouest du Mexique), a annoncé samedi le procureur de cet Etat. Quelque 157 corps ont été exhumés en janvier et 58 autres au cours des mois de mars, avril et mai, a précisé le procureur, Gerardo Octavio Solis, lors d'une conférence de presse en visioconférence.

Cinq autres fosses communes doivent encore être analysées et le nombre de cadavres pourrait donc augmenter, a-t-il ajouté. Les activités criminelles au Mexique n'ont pas connu de trêve en dépit de l'épidémie de coronavirus.

(L'essentiel/afp)