Hanna a-​​t-​​elle vraiment abattu le mur de Trump?

Le mur infranchissable et indestructible construit sous les ordres de Donald Trump a-t-il cédé sous la force des vents de l’ouragan Hanna? On pourrait le croire en voyant cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et partagée des milliers de fois depuis le 27 juillet. La séquence montre ce qui semble être des ouvriers à côté desquels on peut voir une partie du mur s’effondrer. L’ouvrage ressemble à celui construit par les États-Unis à la frontière sud du pays.

D’après le journaliste mexicain Jenaro Villamil, les faits se seraient produits entre le Texas et l’État mexicain de Tamaulipas. Une version qui est sérieusement mise en doute par d’autres. Journaliste pour le Washington Post, Nick Miroff explique, comme de nombreux autres internautes, qu’un pan du mur avait été détruit en janvier dernier en Californie. La vidéo partagée sur les réseaux sociaux pourrait donc montrer cet événement.

La luminosité de l’environnement montré sur la vidéo est aussi mise en question: «L’ouragan nous a frappés la nuit, mais on dirait que le segment a été abattu pendant la journée», a expliqué un porte-parole du Service de la protection aux frontières à plusieurs médias. D’après lui, le terrain que montre la vidéo ne ressemble pas non plus à la basse vallée du Rio Grande, dans le Texas.

Hanna est le premier ouragan de l’année 2020 sur la côte atlantique. Dimanche, il a été rétrogradé en tempête tropicale.

(L'essentiel)