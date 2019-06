La plateforme en verre se fissure sous leurs pieds

Plus de peur que de mal, mais l'incident dissuadera certainement plus d'un touriste de tenter l'expérience. Lundi, un problème est survenu sur le fameux SkyDeck situé au 103e étage de la Willis Tower, à Chicago: la couche protectrice recouvrant la plateforme de verre s'est brisée en mille morceaux. Personne n'a couru de danger, mais les images publiées sur Facebook par Jesus Pintado font froid dans le dos.

«Il y avait une femme avec deux enfants, et ils avaient l'air vraiment pâles et effrayés parce que le sol venait de craquer», raconte Jesus Pintado à CBS Chicago. «J'ai le vertige alors quand j'ai vu que cela arrivait, je n'arrivais pas à le croire», ajoute une autre personne, témoin de la scène. La plateforme de verre de la Willis Tower attire chaque année environ 1,5 million de visiteurs. Elle est conçue pour supporter jusqu'à 5 tonnes et sa couche protectrice est là pour empêcher le verre de se briser. En mai 2014, un incident similaire s'était déjà produit au même endroit.

(L'essentiel/joc)