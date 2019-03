Selon Trump, les démocrates sont anti-​​juifs

Le président américain Donald Trump a accusé vendredi le parti démocrate d'être devenu «anti-juifs», après des débats houleux provoqués par les propos d'une élue musulmane sur le soutien des États-Unis à Israël. La Chambre des représentants, désormais dominée par les démocrates, a approuvé jeudi une résolution condamnant les discours de «haine» mais ne dénonçant pas spécifiquement les propos d'Ilhan Omar.

Pour le locataire de la Maison Blanche, qui multiplie les attaques contre sur cette élue du Minnesota, ce vote était «une honte». «Les démocrates sont devenus un parti anti-Israël, ils sont devenus un parti anti-juifs, et c'est regrettable», a-t-il lancé depuis les jardins de la Maison-Blanche. Le milliardaire a par le passé été accusé de colporter des stéréotypes sur la communauté juive et ses propos équivoques après un rassemblement de néonazis à Charlottesville, en 2017, sont restés gravés dans les mémoires. Il a en même temps contenté Israël en déplaçant l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

Pour l'élue démocrate Elaine Luria, les accusations de M. Trump sont déplacées et infondées. «Comme le montre l'histoire et le vote à d'hier (NDLR: jeudi) à une écrasante majorité pour condamner l'antisémitisme, il existe un soutien fort pour Israël et la foi juive au sein des démocrates», a-t-elle indiqué. Ilhan Omar, l'une des deux premières femmes musulmanes à siéger au Congrès américain, a dénoncé la semaine dernière le fait que certains lobbies poussent à faire «allégeance à un pays étranger», dans une référence à Aipac, puissant lobby pro-israélien. De nombreuses voix se sont immédiatement élevées pour dénoncer ses propos.

(L'essentiel/afp)