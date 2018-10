La coalition a bombardé deux mosquées en Syrie

La coalition antidjihadiste en Syrie et Irak a annoncé lundi avoir bombardé ces derniers jours deux mosquées où, selon elle, des combattants du groupe État islamique (EI) avaient établi leur quartier général. Les deux édifices se trouvaient à Soussa, dans l'est. La coalition internationale dirigée par les États-Unis a indiqué avoir détruit lundi au cours d'une frappe «plusieurs bâtiments utilisés par (l'EI) pour lancer des attaques contre les alliés des Forces démocratiques syriennes à Soussa».

«L'un de ces bâtiments était une mosquée qui était utilisée comme position de défense et la frappe a tué plusieurs djihadistes qui tiraient» contre des combattants des FDS, une milice arabo-turque alliée des États-Unis dans l'est de la Syrie, a précisé la coalition. C'était la deuxième mosquée visée par une frappe de la coalition en quatre jours: jeudi, une frappe aérienne avait visé une première mosquée transformée par l'EI en «centre de commande et de contrôle», tuant douze «terroristes», selon le porte-parole de la coalition, le colonel Sean Ryan.

Protégés

Les édifices religieux sont normalement protégés par les conventions de Genève, a reconnu lundi un porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning. «Sauf s'ils sont utilisés à des fins militaires», a-t-il ajouté. «Lorsque l'EI choisit délibérément d'utiliser ce bâtiment pour en faire un centre de commande et de contrôle, l'EI lui fait perdre son statut de bâtiment protégé».

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la frappe de jeudi a tué 18 civils, dont 7 enfants, tous faisant partie de familles de combattants de l'EI. Par ailleurs, 11 membres de l'organisation djihadiste ont été tués, d'après la même source. La coalition affirme que dans les deux cas, seuls les combattants étaient présents.

Les deux mosquées détruites se situent à moins de trois kilomètres de distance, selon un responsable militaire. Ce sont les djihadistes de l'EI qui en font des «cibles militaires», a accusé le colonel Manning. «Ils sont horribles, ils sont brutaux, ils n'ont aucune éthique et faire courir des risques à des civils ne leur pose aucun problème».

(L'essentiel/afp)