Plus de 22 000 personnes obligées de fuir

Plus de 29 000 personnes ont été évacuées dimanche en Malaisie en raison des pires inondations connues par le pays depuis sept ans, selon les chiffres du gouvernement. Les pluies diluviennes qui tombent depuis vendredi sur ce pays d'Asie du Sud-Est habitué aux tempêtes de mousson en fin d'année, ont provoqué les crues des rivières, inondant des zones urbaines et empêchant la circulation sur des axes routiers majeurs.

Un site internet du gouvernement fait état de plus de 22 000 victimes d'inondations, dans huit Etats du pays, dont plus de 10 000 dans l'Etat Pahang, au centre de la Malaisie. Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a exprimé sa surprise de voir l'Etat le plus riche du pays, Selangor, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, pris dans les inondations, obligeant plus de 5 000 personnes à quitter leur maison. «La quantité de pluie qui est tombée hier à Selangor, ce qui est tombé en un jour tombe normalement en un mois», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dimanche, promettant une aide rapide aux victimes des inondations et un fonds d'urgence de 100 millions de ringgits (21 millions d'euros).

Kuala Lumpur after the flood @anwaribrahim pic.twitter.com/jCZKnTkiu4 — Umar Hasibuan Al Chelsea (@umar_hasibuann_) December 19, 2021

Selon un site internet du gouvernement, le niveau de l'eau restait dangereux dimanche matin dans six Etats du centre et du nord-est. Alors que la pluie s'est calmée dans certaines régions, le service météorologique a averti que les précipitations devaient se poursuivre dans certaines parties de Pahang. La Malaisie a connu ses pires inondations en 2014, obligeant 118 000 personnes à quitter leur domicile.

Banjir di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur



Kredit: Awam pic.twitter.com/ktLJErw7We — ?????????? (@banjir2021) December 18, 2021

(L'essentiel/afp)