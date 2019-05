Un bébé tué dans un raid israélien à Gaza

Quelque 200 roquettes ont été tirées samedi de la bande de Gaza vers Israël, entraînant des raids de représailles ayant fait au moins deux morts palestiniens. Cette flambée de violences fait craindre un nouveau conflit. Dans ce contexte d'escalade, Israël a annoncé la fermeture de ses points de passage avec Gaza et des zones de pêche de l'enclave palestinienne gouvernée par le mouvement palestinien Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mené des consultations avec les principaux responsables de sécurité.

Les violences, les plus graves depuis des semaines, sont intervenues au lendemain de manifestations palestiniennes à la frontière entre Gaza et Israël, lors desquelles quatre Palestiniens ont péri dans une frappe après que deux soldats israéliens ont été blessés par des tirs palestiniens.

Depuis le matin, environ 200 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers les localités du sud et du centre d'Israël, mais plusieurs dizaines ont été interceptées par le système de défense anti-missiles israélien, a indiqué l'armée israélienne. Une grande partie des roquettes sont tombées sur des zones vides, a dit la police, en faisant état de quelques blessés.

Menaces du Djihad islamique

En plus des villes d'Ashdod et d'Ashkelon, cibles habituelles des tirs en provenance de Gaza en raison de leur proximité avec l'enclave palestinienne, des roquettes ont été tirées sur des villes du centre du pays, près de Modiin et Rehovot. En début de soirée, les sirènes continuaient de retentir dans les zones israéliennes limitrophes de Gaza, selon l'armée. La police a appelé les habitants à se rendre dans les abris à chaque alerte.

En riposte aux tirs de roquettes, l'armée de l'air a ciblé une trentaine de positions du Hamas et de son allié, le Djihad islamique, l'autre groupe palestinien à Gaza, selon un communiqué militaire. Les chars israéliens ont attaqué plusieurs postes militaires du Hamas. Parmi les cibles figurent cinq bases du Hamas, une base commune du Hamas et du Djihad islamique et plusieurs bases du Djihad islamique dans la bande de Gaza, a ajouté le communiqué.

Le ministère de la Santé à Gaza a fait état de deux morts palestiniens, dont un bébé, et de sept blessés. Le Djihad islamique a revendiqué le lancement d'une partie des roquettes et s'est dit prêt à poursuivre les tirs. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la branche armée du groupe a menacé d'attaquer plusieurs sites israéliens stratégiques, notamment l'aéroport international Ben Gourion près de Tel-Aviv.

(L'essentiel/afp)