Les jihadistes continuent leur combat à Idleb

Les jihadistes majoritaires dans la province syrienne d'Idleb ont indiqué dimanche, vouloir poursuivre le combat contre le régime, à quelques heures d'une date butoir prévoyant leur retrait d'une zone devant être démilitarisée dans le cadre d'un accord russo-turc. Le sort de cet accord, négocié entre Moscou, allié du président syrien Bachar el-Assad, et Ankara, soutien des rebelles, afin d'éviter un assaut meurtrier du régime contre le dernier bastion insurgé et rebelle dans la Syrie en guerre, semble de plus en plus fragile.

D'autant que, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les jihadistes n'ont fait aucun mouvement visible pour se retirer de la future zone tampon qu'ils devraient quitter lundi au plus tard. Et des tirs d'armes lourdes depuis cette zone, d'où elles ont été en principe retirées, ont eu lieu samedi soir. «Nous n'abandonnerons pas le choix du jihad et du combat pour réaliser les objectifs de notre révolution bénie, en premier lieu faire tomber le régime criminel», a écrit dans un communiqué Hayat Tahrir al-Cham, principale alliance jihadiste à Idleb et issue de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda.

Dans une référence implicite à la Turquie, le groupe jihadiste indique «apprécier les efforts de tous ceux qui luttent à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur pour protéger les zones libérées du régime et empêcher leur destruction ou des massacres». L'accord russo-turc prévoit une zone démilitarisée pour séparer les territoires du régime Assad de ceux encore tenus par les rebelles et jihadistes, évitant ainsi un assaut et une possible catastrophe humanitaire à Idleb.

(L'essentiel/afp)