Il la défigure à l’acide, deux ans après elle l'épouse

Les conséquences de l’attaque seront visibles pour le restant de sa vie. En 2019, Berfin Özek, alors âgée de 18 ans, a été victime d’une attaque à l’acide par son ex-petit ami, la défigurant complètement. Depuis, la jeune Turque est aveugle d’un œil, alors que l’autre n’a qu’une vision à 30%.

«Si je ne peux pas t’avoir, personne ne devrait t’avoir», aurait déclaré avant l’agression son ex-petit ami de l’époque Casim Ozan Celtik, rapporte le «Mirror». Dénoncé et arrêté, l’homme a été condamné par un tribunal du district d’Alexandrette, dans le sud de la Turquie, à plus de treize ans de prison. Mais des changements dans la loi et des mesures prises en raison de la pandémie de Covid-19 ont considérablement réduit la peine de prison. Aujourd’hui, le jeune homme est en liberté conditionnelle.

Lettres d’amour envoyées depuis la prison

La demande en mariage a suivi peu de temps après sa sortie de prison. La jeune femme a non seulement pardonné à son agresseur, mais elle lui a également dit oui. Et ce, sans la bénédiction de sa famille: «Elle s’est mariée à notre insu. Je me suis battu pour elle pendant des années; c’était en vain», a déclaré le père de la jeune femme au tabloïd britannique.

Alors qu’il était encore en prison, Casim Ozan Celtik avait écrit des lettres à son ancienne petite amie et lui avait demandé pardon, affirmant son amour pour elle. «Nous nous aimons beaucoup», déclare aujourd’hui Berfin Özek.

