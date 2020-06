Pyongyang continue de faire monter la tension

La tension continue de monter entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pyongyang a menacé mercredi de renforcer sa présence militaire à sa frontière sud, après avoir démoli le bureau de liaison avec la Corée du Sud la veille. Elle a aussi annoncé vouloir reconstruire des postes de garde.

Pyongyang a en outre affirmé avoir rejeté une proposition qu’elle aurait reçue du président sud-coréen Moon Jae-in d’envoyer un émissaire pour des discussions. Kim Yo-jong, la puissante sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un, y a vu «une proposition sinistre et manquant de tact», selon l’agence nord-coréenne KCNA.

L’armée nord-coréenne a de son côté affirmé qu’elle allait reprendre les manœuvres militaires dans la zone frontalière et qu’elle se préparait à envoyer des tracts en direction du Sud.

Des appels au calme ont émané des grandes capitales occidentales après la démolition mardi par Pyongyang du bureau de liaison intercoréen qui avait été ouvert dans la ville nord-coréenne de Kaesong en septembre 2018. Il était alors un des symboles de l’extraordinaire détente apparue cette année-là sur la péninsule.

