Trump donne des rides à Biden, il lui vole son slogan

Dans la course à la maison blanche aux États-Unis, pratiquement tous les coups sont permis. Aussi, il arrive que les campagnes présidentielles prennent des tournures inattendues. Comme cette semaine, lorsque l’équipe de Donald Trump a décidé d’offrir à Joe Biden une cure de vieillissement. Jeudi, elle a lancé une série de publicités sur Facebook comprenant une photo retouchée de l’ancien vice-président le faisant paraître plus vieux. Le visage de Joe Biden, qui aura 78 ans en novembre, y apparaît plus sombre, ridé et tacheté.

Un responsable de l’équipe Trump, qui a reconnu avoir appliqué un filtre sur la photo d’origine, a également récemment partagé sur les réseaux sociaux un montage vidéo faisant croire que le candidat démocrate s’est endormi en pleine interview.

Lincoln vend la mèche

Mais l’équipe numérique de Joe Biden n’est pas non plus en reste. Elle a devancé celle du président pour s’approprier le nom de domaine informatique «KeepAmericaGreat.com», soit «Conservons la grandeur de l’Amérique», l’un des slogans de campagne de Donald Trump. L’adresse renvoie en fait vers un site accablant le bilan du président.

Dans cet âpre combat pour la Maison Blanche, un ancien président occupe une place particulière: Abraham Lincoln. Donald Trump se dit dans la lignée du chef d’État qui a aboli l’esclavage, tandis que ce grand nom a au contraire été choisi par des républicains pour fédérer la résistance anti-Trump au sein du «Lincoln Project».

Un contexte parfait pour mettre aux enchères une mèche de cheveux du 16e président des États-Unis, prélevée lors de son autopsie, juste après son assassinat, en avril 1865. Le prélèvement capillaire macabre est enroulé dans un télégramme taché de sang, le tout étant proposé par la maison de vente «RR auction» de Boston. Les enchères, déjà ouvertes en ligne, se concluront le 12 septembre. Vendredi après-midi, le montant du lot dépassait 28 000 dollars. Qui dit mieux?

(L'essentiel/lhu)