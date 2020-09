Melania Trump a utilisé une messagerie privée

Avec la sortie du livre «Melania et moi. L’ascension et la chute de mon amitié avec la première dame», les révélations sur l’épouse de Donald Trump s’enchaînent. L’auteure, Stephanie Winston Wolkoff, a confié mardi au Washington Post que son ancienne amie avait régulièrement utilisé une messagerie privée pour gérer les affaires courantes à Washington. «Melania et moi n’utilisions pas les e-mails de la Maison-Blanche», affirme celle qui avait notamment participé à l’organisation de la cérémonie d’investiture en 2016.

Cette révélation n’est pas dénuée d’ironie. En effet, lors de la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump n’avait cessé de dénoncer Hillary Clinton pour son recours à une messagerie privée lorsqu’elle était secrétaire d’État. Le Républicain avait fait de cette affaire un argument de campagne, poussant parfois ses supporters à scander «Enfermez-la!» lors de ses meetings.

Détails financiers, emplois du temps

La Maison-Blanche n’a pas commenté cette nouvelle révélation de Stephanie Winston Wolkoff, mais elle a déjà affirmé que son livre était une «histoire révisionniste» bourrée de mensonges. De son côté, le Washington Post a examiné toute une série de courriels datant d’après l’investiture et semblant provenir de Melania Trump.

Ces e-mails contenaient des détails sur des contrats gouvernementaux, des emplois du temps présidentiels pendant des visites d’État et des détails financiers concernant la cérémonie d’investiture. Le rôle de première dame n’est certes pas un poste gouvernemental, mais les affaires courantes doivent être menées avec une adresse électronique de la Maison-Blanche pour des raisons de sécurité.

Ivanka et Jared aussi

Plusieurs membres de l’entourage de Donald Trump ont déjà été critiqués pour avoir utilisé des comptes de messagerie privés. Ivanka Trump a envoyé des centaines d’e-mails traitant d’affaires gouvernementales via un compte privé. Son mari Jared Kushner, lui, s’est servi de WhatsApp pour gérer des affaires officielles. Quant au secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, il a aussi utilisé sa propre messagerie dans le cadre de son travail.

