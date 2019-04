Un kamikaze a étudié en Grande-​​Bretagne

Le Sri Lanka a reconnu mercredi une «défaillance» en matière de sécurité. Les attentats djihadistes du dimanche de Pâques ont tué quelque 360 personnes, malgré des informations préalables de la communauté du renseignement

Le gouvernement sri-lankais a annoncé mercredi que «neuf kamikazes» au total avaient péri au cours de cette journée. Huit ont été identifiés mais leurs noms n'ont pas été révélés. Sur les huit sites où des bombes ont explosé dimanche, six - trois églises à Colombo, Negombo et Batticaloa ainsi que trois hôtels de luxe à Colombo - ont été frappés en début de matinée par des attentats suicide.

«Indépendants financièrement»

Des explosions ultérieures se sont produites à la mi-journée en deux lieux distincts de la périphérie de Colombo: elles sont le fait de suspects qui se sont suicidés pour échapper à l'arrestation. Le sort du leader présumé du NTJ, Zahran Hashim, est inconnu pour le moment.

«La plupart» des kamikazes «sont éduqués et viennent de la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure. Ils sont assez indépendants financièrement et leurs familles sont assez stables, ce qui est un facteur inquiétant», a rapporté M. Wijewardene. L'un des assaillants a étudié en Grande-Bretagne et effectué des études universitaires supérieures en Australie, a-t-il indiqué.

Crise au sommet

Le manque de transmission d'informations cruciales au sein de l’État sri-lankais pourrait relancer la crise à la tête du pays. La police est en effet du ressort du président Maithripala Sirisena, qui est en conflit ouvert avec le chef de gouvernement Ranil Wickremesinghe. Le premier avait limogé le second à l'automne mais avait été forcé de le réinvestir après sept semaines de chaos politique.

Les deux têtes de l'exécutif, aux personnalités antagonistes, se vouent une animosité réciproque et se mettent l'un l'autre des bâtons dans les roues. Le président Sirisena a annoncé qu'il procéderait dans la journée à «des changements importants» à la tête des forces de sécurité.

