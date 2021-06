Un ours brun abattu après avoir blessé 4 personnes

Des chasseurs ont abattu vendredi un ours brun dans une ville du nord du Japon, où il avait blessé quatre personnes et semé le chaos. L'animal de 1,50 mètre a été aperçu à l'aéroport régional de Sapporo. Il a ensuite traversé une route fréquentée et griffé les portes d'une caserne de l'armée. Les militaires, paniqués, ont pris la fuite et un soldat a été blessé. Une autre victime a été mutilée puis évacuée sur un brancard.

L’incident a entraîné la fermeture des écoles locales et l’annulation de plusieurs vols dans le petit aéroport régional. La ville de Sapporo doit accueillir en août le marathon des Jeux olympiques et d'autres épreuves.

Vivant dans les forêts, les ours bruns se rendent de plus en plus souvent dans des zones habitées à la recherche de nourriture. Leur venue est due au changement climatique et aux modifications de leur habitat.

