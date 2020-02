Une trisomique mime un tir, la police débarque

Une mère américaine a dénoncé le règlement de l'école de sa fille de 6 ans atteinte de trisomie 21, après que l'établissement a appelé la police parce qu'elle avait mimé le geste de tirer en direction de son institutrice. «C'était absurde d'impliquer la police pour un incident concernant une élève de maternelle qui a pointé son doigt sans malveillance», a déploré la mère, Maggie Gaines, dans une déclaration confirmée mercredi à l'AFP.

La petite Margot, scolarisée à l'école Valley Forge Elementary, en banlieue de Philadelphie, a eu un geste d'humeur après que son enseignante lui a demandé de changer de classe. La fillette a formé avec sa main un pistolet imaginaire, en lançant à sa maîtresse: «Je te tire dessus». La directrice de l'école a alors appliqué à la lettre la politique du district scolaire local, qui prévoit d'avertir systématiquement la police en cas de «menace».

Au final, la petite Margot s'est retrouvée fichée par la police, même si les informations enregistrées ne sont pas disponibles pour le public, contrairement à un casier judiciaire. Maggie Gaines redoute cependant que ce rapport d'incident puisse dans l'avenir nuire à sa fille.

«Surréagir»

Sans nier les traumatismes causés aux États-Unis par de récentes tueries en milieu scolaire, la mère estime que la société américaine et les écoles ont tendance à «surréagir» quant à l'évaluation des menaces. «La directrice a parlé à ma fille et a rapidement déterminé qu'elle ne comprenait pas (son geste) ni le sens de ce qu'elle disait et qu'elle ne ferait pas de mal à son enseignante ou à ses camarades de classe», a souligné Maggie Gaines.

Les faits en cause remontent à novembre mais la polémique a éclaté au grand jour cette semaine, grâce à un reportage de l'antenne de CBS à Philadelphie.

Règlement inadapté

Les autorités scolaires du district de Tredyffrin/Easttown ont indiqué que les règles actuelles étaient le fruit d'une collaboration entre parents, autorités policières, organisations de sécurité, professionnels de santé mentale et juristes. Toutefois, ont-elles confirmé à CBS, elles vont réexaminer leurs protocoles de sécurité.

Contacté par l'AFP, le district scolaire n'a pas immédiatement donné suite. Dans un message publié sur Facebook, Maggie Gaines a insisté sur le fait qu'elle ne visait pas le personnel de l'école. «Le véritable problème est un règlement inadapté qui déclenche inutilement une escalade jusqu'à la police à partir du moindre souci avec un enfant», a-t-elle écrit.

