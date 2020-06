«La police doit protéger, pas être des guerriers»

Les États-Unis s'attendent à des rassemblements massifs contre les inégalités raciales et les brutalités policières samedi, lors d'une journée qui sera également marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd, dont la mort a déclenché ce mouvement de protestation historique. Des rassemblements importants s'annoncent dans de nombreuses villes américaines, notamment à New York, Miami et Washington, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues selon les médias américains.

En prévision et alors que plusieurs vidéos scandaleuses ont fleuri ces derniers jours, le chef de la police de Seattle a annoncé l'interdiction du recours au gaz lacrymogène pour trente jours. La police de Minneapolis a aussi annoncé, vendredi, qu'elle interdisait dorénavant les «prises d'étranglement», technique dangereuse notamment utilisée en 2014 à New York sur Eric Garner, autre homme noir décédé aux mains de la police dont les cris «Je ne peux pas respirer» ont également été prononcés par George Floyd lors de sa mort.

Des violences qui nourrissent la colère

«Les policiers doivent être des protecteurs, pas des guerriers», a déclaré le responsable du comté où se trouve Buffalo, Mark Poloncarz. Les nouveaux exemples de violences policières nourrissent la colère à l'origine des manifestations qui secouent les États-Unis depuis la mort de George Floyd.

Après une première cérémonie émouvante à Minneapolis jeudi, un deuxième hommage sera rendu samedi à cet Afro-Américain de 46 ans asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation le 25 mai dans cette ville du nord du pays. La nouvelle cérémonie aura lieu à Raeford, dans son État natal de Caroline du Nord.

