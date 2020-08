Morales accusé d’une 2e liaison avec une mineure

Le gouvernement bolivien a accusé lundi une nouvelle fois l’ancien président Evo Morales d’avoir eu une liaison présumée avec une mineure, avec laquelle il aurait eu un enfant. «Aujourd’hui (lundi) il a été remis par le vice-ministère de la Transparence un document faisant état d’un possible nouveau cas de viol présumé sur mineure, commis par l’ex-président Juan Evo Morales Ayma», a déclaré Guido Melgar en conférence de presse. Il a indiqué que son ministère avait reçu une dénonciation anonyme, corroborée par les services de l’état civil.

Ces vérifications ont permis d’établir que la mineure «aurait eu une relation sentimentale avec Juan Evo Morales Ayma et se serait retrouvée enceinte lorsqu’elle avait 15 ans et cinq mois, donnant naissance à une fille en février 2016 lorsqu’elle avait 16 ans», a ajouté le vice-ministre. «L’enfant existe, la mère existe et l’enfant a comme père enregistré Juan Evo Morales Ayma», a-t-il insisté.

Le dossier a été envoyé ce lundi au bureau du Défenseur des droits des enfants et des adolescents de la ville de La Paz afin qu’il en prenne connaissance et, éventuellement, dépose une plainte pénale.

«Terrorisme et génocide»

Le gouvernement bolivien avait déjà déposé une plainte au pénal la semaine dernière contre l’ancien président de gauche, réfugié en Argentine depuis l’an dernier, pour une liaison présumée avec une autre mineure. Cette annonce survenait après la diffusion dans la presse locale et sur les réseaux sociaux de photographies d’Evo Morales aux côtés d’une jeune femme aujourd’hui âgée de 19 ans.

Âgé de 60 ans, Evo Morales (2006-2019) a démissionné en novembre après des semaines de manifestations et sous la pression des forces armées, à la suite d’une élection présidentielle controversée. Le gouvernement bolivien de transition a depuis multiplié les accusations à son encontre, dont celles de sédition et de terrorisme en raison des troubles sociaux survenus entre octobre et novembre 2019.

Mi-août, il a également annoncé avoir déposé plainte contre l’ex-chef de l’État pour «terrorisme et génocide», l’accusant entre autres d’être responsable des barrages routiers érigés dans tout le pays ces dernières semaines en pleine pandémie de coronavirus. Le Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti d’Evo Morales, a dénoncé une manœuvre politique en pleine campagne pour les élections présidentielle et législatives prévues le 18 octobre.

(L'essentiel/AFP/NXP)