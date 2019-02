Un réseau de pédophiles se sert de vidéos YouTube

Vue jusqu'ici près de 2 millions de fois sur YouTube, une récente vidéo virale (à voir ci-dessus) de Matt Watson, alias MattsWhatItIs, a fait réagir des sociétés comme l'éditeur de «Fortnite», Epic Games, le géant Disney ou encore la multinationale Nestlé. Celles-ci ont suspendu la diffusion de publicités pre-roll (pubs s'affichant avant la diffusion d'une vidéo) sur la plateforme de Google après avoir appris qu'elles étaient associées à des contenus vidéo exploités par un réseau de pédophiles, rapporte Bloomberg.

Le youtubeur a remarqué que des pédophiles se servent des commentaires sous des vidéos mettant en scène des enfants, principalement des jeunes filles, pour indiquer les moments précis durant lesquels ils s'affichent dans des positions «compromettantes» ou «implicitement sexuelles». Ces internautes utilisent aussi les commentaires pour s'échanger des numéros de téléphone. Ces informations sont ensuite utilisées pour partager des contenus pédopornographiques sur les services de messagerie instantanée WhatsApp ou Kik.

«Un réseau de pédophiles se cache à la vue de tous»

Dans sa vidéo de démonstration d'une durée de vingt minutes, le youtubeur explique avoir utilisé un compte YouTube fraîchement créé et un VPN (réseau privé virtuel, qui permet de surfer sur le web en cachant sa véritable adresse IP) afin de ne pas influencer l'algorithme de recommandations de la plateforme vidéo. Il affirme qu'il suffit de cinq clics pour se retrouver dans ce qu'il appelle un «vortex» menant à «un cercle de pédophilie softcore sur YouTube». Matt Watson a aussi montré comment les algorithmes de YouTube recommandent des vidéos similaires, une fois que l'utilisateur est entré dans ce «vortex».

«Un réseau de pédophiles se cache à la vue de tous», titre le site Wired, après avoir mené sa propre enquête à travers des vidéos, qui montrent des jeunes filles en train de faire de la gymnastique ou de jouer dans des piscines, notamment. Certaines de ces publications comptent des millions de vues.

«Tout contenu – inclus les commentaires – qui met en danger des mineurs est odieux et nous avons des règles claires qui l'interdisent sur YouTube, a réagi un porte-parole de la plateforme vidéo. Nous avons pris des mesures immédiates en supprimant des comptes et des canaux, en signalant les activités illégales aux autorités et en désactivant les commentaires en violation. Il y a encore beaucoup à faire, et nous continuons à travailler pour améliorer et stopper les abus plus rapidement». Le géant du web a annoncé avoir supprimé 400 chaînes liées à de la pornographie infantile.

(L'essentiel/man)