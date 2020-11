Il bat sa femme à mort, personne n'intervient

Des vidéos insoutenables secouent les réseaux sociaux chinois depuis samedi. Les images, tournées en plein jour à Shuozhou (province du Shanxi), montrent un homme battant sa femme à mort dans l’indifférence générale. Plusieurs personnes assistent en effet à la scène sans s’interposer. Selon The Independent, tout a commencé par un banal accident entre le couple, qui circulait en trottinette électrique, et un autre véhicule. Sur un trottoir, l’individu s’est ensuite acharné sur sa femme.

Une vidéo circulant sur le web montre des cyclistes, des motards et des passants – dont des enfants – assistant à la scène sans essayer de s’interposer. Certains dégainent leur téléphone pour immortaliser la scène. Quelques instants plus tard, on peut voir la victime gisant au sol, dans une mare de sang. Sur d’autres images filmées d’un autre angle, on constate qu’au moins quatre personnes regardent le Chinois traîner son épouse par terre et la frapper plusieurs fois avec une chaise sans réagir.

Arrestation et enquête

«Personne n’intervient pour arrêter ce «conflit marital». C’est comme ça que ça commence, mais cela se termine avec la mort de cette femme, tuée par son mari», a écrit une utilisatrice de Twitter, vidéo à l’appui. «Le suspect est aux mains des organes de la sécurité publique, et l’affaire fait l’objet d’une enquête approfondie», a fait savoir un porte-parole de la police à l’agence Reuters.

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de commentaires condamnent le manque de réaction des témoins et le laxisme face à la violence conjugale dans certains secteurs de la société chinoise. Pékin n’a introduit une loi spécifique criminalisant la violence domestique qu’en 2015. Selon un article publié par Amnesty International en 2018, une femme sur quatre est victime de violences conjugales en Chine.

(L'essentiel/joc)