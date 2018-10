Le passage de l'ouragan Michael a formé une île

Depuis le passage de l'ouragan Michael mercredi sur Panama City, une large bande de la côte de Floride est une zone blanche: pas ou peu de réseau téléphonique ou internet, une difficulté technique de plus pour les habitants et les secours déjà éprouvés par les ravages de la tempête. «Le service a repris sur certains de nos sites après la réparation des liaisons par fibre», a indiqué vendredi dans un communiqué l'opérateur Verizon, qui a installé cinq sites de téléphonie mobile par connexions satellites.

Mais les dommages sont étendus et les utilisateurs trop nombreux. Une large zone de la côte entre Panama City et Mexico Beach est coupée des ondes. Au sud de cette zone, la St-Joseph Peninsula n'en est plus une. Le passage de l'ouragan en a fait une île, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Un pan de terre a disparu sous la force des vagues et des vents.

Ville placée en «lockdown»

À Mexico Beach, touchée de plein fouet par Michael, les communications ne passent pas et les sauveteurs doivent utiliser des téléphones satellitaires. Une tour de communication d'urgence a été installée pour obtenir un peu de réseau réservé aux secours. La ville a été placée en «lockdown»: seuls ses habitants sont autorisés à entrer dans la ville. Mais ceux-ci sont injoignables pour leurs proches venus les aider à nettoyer et bloqués par les barrages de police.

À Panama City, l'ouest est plus chanceux que l'est et les communication passent... parfois. «Nous n'avons pas de téléphone, (les deux gros opérateurs) AT&T et Verizon ne fonctionnent pas», explique Mark Bateman, pasteur à l'église Saint Andrews Baptist Church, située dans un quartier modeste de l'ouest de la ville.

