La barre des 1 500 morts franchie en Chine

L'épidémie de nouveau coronavirus a fait 139 morts supplémentaires dans la province du Hubei, la plus fortement touchée, et quatre décès ont été constatés ailleurs. Ce qui porte le bilan pour l'ensemble de la Chine à 1 523 décès, ont annoncé samedi les autorités.

Appelé Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le coronavirus est apparu en décembre à Wuhan, la capitale du Hubei, et s'est transformée en un mois en épidémie nationale. Un total de 2 420 nouveaux malades ont été recensés samedi dans cette province du centre du pays, soit environ moitié moins que la veille, a-t-on ajouté de même source.

Au total, le nombre des cas d'infection dépasse quant à lui les 66 000 en Chine dont au moins 1 716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades, selon la Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère. Les autorités ont révélé que six membres du personnel soignant étaient décédés, soulignant les risques qu'ils encourent dans des hôpitaux débordés.

Changement de méthode

L'annonce du chiffre des contaminations à l'hôpital survient une semaine après la mort, due au virus, d'un médecin qui avait tenté d'alerter les autorités mais avait été réprimandé par la police. Son décès avait provoqué la colère sur les réseaux sociaux. En raison d'un afflux de patients dans les hôpitaux du Hubei et d'une pénurie de fournitures de protection (masques, combinaisons intégrales), une partie du personnel soignant se retrouve à la merci d'une contamination.

Les autorités sanitaires du Hubei ont annoncé jeudi un élargissement de leur définition des personnes atteintes de la pneumonie virale Covid-19. Jusqu'à présent, un test de dépistage était indispensable pour déclarer un cas «confirmé». Dorénavant, les patients «diagnostiqués cliniquement», notamment avec une simple radio pulmonaire, sont aussi comptabilisés.

Cette nouvelle méthode a automatiquement gonflé le nombre de morts et de personnes officiellement infectées, avec l'annonce jeudi d'une envolée de plus de 15 000 nouveaux cas de contamination. L'OMS a expliqué que des cas datant de plusieurs semaines avaient ainsi été comptés rétroactivement.

Premier cas en Afrique

La Chine concentre 99,9% des décès dus au coronavirus enregistrés dans le monde. Jusqu'à présent, le Japon et les Philippines sont les seuls autres pays ayant fait état de décès (un chacun) sur leur territoire.

Ailleurs dans le monde, l'épidémie de Covid-19 maintient les autorités en alerte, avec plusieurs centaines de cas confirmés de contamination dans une vingtaine d'États. Et l'OMS a été informée vendredi du premier cas de nouveau coronavirus sur le continent africain, annoncé par le ministère égyptien de la Santé. Le porteur de la maladie n'est pas égyptien et ne présentait aucun «symptôme». Il a été transféré à l'hôpital et placé en quarantaine pour être soigné, selon le ministère.

