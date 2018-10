Violente explosion dans une grande raffinerie

Une importante explosion, suivie d'un incendie, s'est produite lundi matin dans une raffinerie de la compagnie Irving Oil, à Saint-Jean au Nouveau Brunswick dans l'est du Canada, mais on ignorait encore s'il y a des victimes.

«Nous pouvons confirmer qu'un événement majeur s'est produit à notre raffinerie de Saint Jean ce matin», a déclaré la compagnie canadienne dans un tweet en précisant qu'elle était en train d'évaluer la situation et qu'elle donnerait davantage d'informations ultérieurement.

Des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des résidents montraient un impressionnant panache de fumée noire s'élevant au dessus de la raffinerie, ainsi que des flammes épisodiquement. Mais selon les images de télévision, le panache de fumée avait disparu en début d'après-midi et l'incendie paraissait en voie d'être maitrisé.

Un habitant vivant à proximité de la raffinerie, Rob Beebe, a affirmé à Radio Canada avoir senti son immeuble trembler, lors de la déflagration. La raffinerie, la plus importante du Canada, produit plus de 300.000 barils par jour. La police a bloqué les rues autour de la raffinerie, qui se trouve près d'un quartier résidentiel et l'hôpital régional a été mis en état d'alerte, selon les médias locaux. Aucune indication n'avait encore été donnée sur les causes de l'explosion.

Scary day for everyone at the Irving Oil Refinery in Saint John today. Hopefully the reports are accurate and there are only a few injuries. This is dad’s POV from the refinery this morning. He and Richie were both there when the explosion happened. #thankful #HappyThanksgiving pic.twitter.com/cbRhGmvoZg