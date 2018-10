L'auteur de la fusillade a été soigné par des Juifs

Après avoir tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh (Pennsylvanie) dimanche, Robert Bowers s'est rendu. Sur la route de l'hôpital, l'homme de 46 ans a continué de crier «Tuez tous les Juifs!» Ironie du sort, les trois premières personnes qui ont soigné l'assaillant étaient précisément de cette religion, a raconté le Dr. Jeffrey Cohen, président de l'Allegheny General Hospital et membre de la synagogue «Tree of Life». Ces médecins et infirmières ont su mettre de côté leurs sentiments pour sauver la vie de Bowers, touché de plusieurs balles.

Le Dr. Cohen, qui vit dans le quartier, était l'une des premières personnes à arriver sur les lieux de la tuerie. «Je me tenais là... et j'ai entendu très rapidement ce qui était en train de se passer», témoigne le médecin pour ABC. L'homme se dit très fier de la manière dont son équipe a géré la situation: «Nous sommes là pour soigner les gens malades. Nous ne sommes pas là pour vous juger. (...) Nous sommes là pour nous occuper des gens qui ont besoin de notre aide», explique-t-il.

Une fois à l'hôpital, le Dr. Cohen a échangé quelques mots avec l'auteur de la fusillade. Bowers lui a demandé qui il était, et le médecin, sans hésiter, a décliné son nom et sa fonction dans l'établissement. Jeffrey Cohen se souvient qu'à ce moment-là, il a croisé le regard d'un agent du FBI qui se tenait près d'eux. «Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça», a concédé le policier. «Je lui ai répondu que s'il avait été à ma place, il l'aurait très certainement fait», raconte le médecin. Bowers est sorti de l'hôpital lundi matin. Les procureurs fédéraux devraient réclamer la peine de mort contre lui.

(L'essentiel/joc)