Coup d'État en Birmanie, Aung San Suu Kyi arrêtée

Un coup d'État a été perpétré, lundi en Birmanie, par la puissante armée qui a arrêté la cheffe de facto du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, proclamé l'état d'urgence pour un an et placé ses généraux aux principaux postes. Ce putsch, immédiatement condamné par plusieurs capitales étrangères, est nécessaire pour préserver la «stabilité» de l'État, ont fait savoir les militaires dans une annonce sur leur chaîne de télévision, NAME.

Banques fermées



Les banques en Birmanie ont été temporairement fermées peu après le coup d'Etat, en raison des mauvaises connexions internet, selon un communiqué de l'association. Des personnes faisaient déjà la queue devant des distributeurs automatiques cherchant à retirer de l'argent.

Ils accusent la commission électorale de ne pas avoir remédié aux «énormes irrégularités» qui ont eu lieu, selon eux, lors des législatives de novembre, remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), au pouvoir depuis les élections de 2015.

Promesse de nouvelles élections

Tôt dans la matinée de lundi, Aung San Suu Kyi et le président de la République, Win Myint, ont été arrêtés. «Nous avons entendu dire qu'ils étaient détenus à Naypyidaw», la capitale du pays, a précisé le porte-parole de la LND, Myo Nyunt. Plusieurs autres responsables ont aussi été interpellés, selon lui.

L'armée birmane a promis, lundi, de nouvelles élections une fois que l'état d'urgence d'un an proclamé à la suite de son coup d’État serait écoulé. «Nous mettrons en place une véritable démocratie multipartite», ont déclaré les militaires dans un communiqué publié sur leur page Facebook, ajoutant que le pouvoir sera transféré après «la tenue d'élections générales libres et équitables».

(L'essentiel/afp)