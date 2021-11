Un homme porté disparu après une attaque de requins

Police and marine rescue crews are desperately searching for a swimmer following a shark attack at a popular Fremantle beach. https://t.co/gEPdKVpRMk #7NEWS pic.twitter.com/dQ7crBnZoo — 7NEWS Canberra (@7NewsCanberra) November 6, 2021

«La police de l'eau coordonne actuellement une recherche maritime pour une personne portée disparue dans la région», a déclaré la police dans un communiqué, les responsables n'ayant pas encore confirmé d'autres détails. La police d'Australie occidentale a déclaré avoir été appelée à Port Beach, à environ 30 minutes de route au sud de Perth, après avoir été informée d'une attaque de requin samedi matin.

Selon la chaîne nationale ABC, des témoins dans un petit zodiac près de l'endroit où l'homme nageait ont déclaré qu'un requin tigre et un grand requin blanc étaient impliqués dans l'attaque. Les témoins dans le bateau se sont dépêchés de rejoindre la plage pour avertir les nageurs de sortir de l'eau.

#BREAKING: Fremantle’s Port and Leighton beaches have been closed after a shark attacked a swimmer. https://t.co/fA2SKgerwz #perthnews pic.twitter.com/m5ikghpLPo — The West Australian (@westaustralian) November 6, 2021

«Les actions des témoins ont été héroïques et très courageuses», a déclaré aux médias l'inspecteur intérimaire de la police d'Australie occidentale Emma Barnes. Les plages de la région ont été fermées suite à ces informations.

Selon la Taronga Conservation Society Australia, deux personnes sont mortes dans des attaques de requins en Australie cette année. Si elle est confirmée, il s'agirait de la 18e attaque de requins en 2021.

Emergency services are searching for a man after he was attacked by a shark at Port Beach in North Fremantle on Saturday morning.https://t.co/kJaCN2HOhZ — Sky News Australia (@SkyNewsAust) November 6, 2021

(L'essentiel/AFP)