Greta Thunberg a-​​t-​​elle voyagé dans le temps?

«C'est une voyageuse temporelle, et elle est venue pour nous avertir de l'avenir. C'est la seule explication», a notamment écrit un internaute sur Twitter.

Les théoriciens du complot sont en effet persuadés que Greta Thunberg serait une voyageuse du futur «renvoyée pour nous sauver», après être tombés sur une photo de son sosie prise il y a 121 ans.

No, hun. What it is, right, is that actually she’s a time traveller, and she’s come to warn us about the future. It’s the only explanation.