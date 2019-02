Nigeria: les deux camps clament déjà victoire

Le comptage des voix entre les deux favoris de la présidentielle, le chef de l'État sortant Muhammadu Buhari et l'opposant Atiku Abubakar, se poursuivait dimanche au Nigeria, sans qu'aucun résultat officiel ne soit annoncé, même si les deux camps se proclamaient déjà vainqueurs d'un scrutin généralement calme, mais désorganisé.

Les données recueillies dans les quelque 120 000 bureaux de vote des 36 États seront centralisésvers la capitale, Abuja, où le président de la Commission électorale (INEC), Mahmood Yakubu, devrait annoncer des résultats définitifs dans les jours viennent. Il a rappelé que «seule l'INEC pouvait publier des chiffres, avancer les résultats et proclamer un vainqueur», tandis que les deux partis principaux multipliaient déjà des annonces provocatrices.

«Bonjour chers Nigérians et merci encore d'avoir voté pour le président Buhari hier» (samedi), a écrit sur Twitter son conseiller en communication, Bashir Ahmad (Congrès des progressistes, APC). «Les résultats arrivent un à un et ils sont époustouflants. Le président a remporté la majorité et #BuhariIsWinning! (Buhari est en train de gagner)».

De son côté, le Parti populaire démocratique (PDP) a demandé «à la Commission électorale indépendante d'annoncer les résultats tels qu'ils ont été livrés par les bureaux de vote et de déclarer le candidat du peuple, Atiku Abubakar, vainqueur de l'élection présidentielle». «Notre position est basée sur des résultats clairs et vérifiables», a assuré son équipe.

(L'essentiel/afp)