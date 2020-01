Carlos Ghosn donne mercredi, à Beyrouth, une conférence de presse très attendue, une première apparition publique du magnat déchu de l'automobile qui pourrait éclaircir les circonstances rocambolesques de sa fuite du Japon, où il est accusé de malversations financières.

Il dit vouloir «laver son honneur» et avoir voulu «échapper à un procès injuste» à cause des ficelles «manipulées» par des individus «pour qui la vérité et la justice sont sans objet». «Présumé coupable», Ghosn dit n'avoir «pas eu d'autre choix» que de fuir le Japon. «Les charges contre moi sont infondées», a ajouté l'ancien patron, qui évoque un «complot» contre lui. «Ils ont passé quatorze mois à essayer de rompre mon esprit (...) J'étais l'otage d'un pays que j'avais servi pendant 17 ans».

«J'allais mourir au Japon»

Il reproche aussi au Japon les lenteurs de son système judiciaire. «On m'a dit que j'aurais un procès dans les 5 ans. Cinq ans au Japon. Le droit à un procès rapide est un élément central des droits de l'homme. Là, c'était clair. J'allais mourir au Japon ou je devais m'en sortir».

L'ancien PDG de Renault-Nissan de 65 ans, qui distille savamment ses déclarations depuis son arrivée, le 30 décembre, au Liban, son pays d'origine, avait déclaré à une chaîne de télévision américaine qu'il avait des «preuves réelles» montrant qu'on voulait le faire tomber au Japon, et qu'il allait donner des noms lors de cette conférence.

+++ Plus d'informations à suivre +++

(L'essentiel)