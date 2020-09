La prof de danse abuse d’un élève plus de 50 fois

Une professeure de danse de Pennsylvanie a été arrêtée la semaine dernière et mise en examen pour agression sexuelle sur un enfant. Selon CBS Philly, Carly Green a eu plus de cinquante rapports sexuels avec un élève de 15 ans au printemps 2018. Pendant cette période, la jeune femme de 24 ans et l’adolescent s’échangeaient constamment des photos de nu sur Snapchat. Après une pause dans leur relation illégale, la prof et son élève ont recommencé à coucher ensemble en 2019, la plupart du temps au domicile de la jeune femme.

La police a commencé à enquêter sur la prof de danse en novembre 2019, alertée par la mère de l’adolescent. Celle-ci s’inquiétait pour son fils, dont le comportement avait sensiblement changé: ses notes avaient chuté, il semblait déprimé et s’était mis à boire de l’alcool et à vapoter. Questionné par sa mère, l’adolescent avait fini par raconter ce qu’il se passait avec sa professeure de danse. Dans le téléphone de la victime, la police a retrouvé des messages et photos à caractère sexuel envoyés par Carly Green.

L’adolescent fréquentait l’école de danse depuis l’âge de 10 ans, et Carly Green était devenue une amie de la famille, a souligné Jack Stollsteimer, procureur du district de Delaware. «L’accusée a choisi d’exploiter la relation de confiance établie sur plusieurs années en s’engageant dans une relation sexuelle avec la victime, tout en connaissant parfaitement son âge», a-t-il déclaré. Carly Bond s’est rendue aux autorités. Elle a été libérée contre une caution de 50’000 dollars et son audience préliminaire doit se tenir la semaine prochaine.

(L'essentiel/joc)