Une petite fille âgée de 1 an a miraculeusement survécu à un effroyable accident, mardi dans une gare de Mathura, dans l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord). Des images montrent le bébé coincé sur les rails tandis qu'un train démarre au-dessus d'elle, sous le regard horrifié des gens présents sur le quai. Miraculeusement, la petite s'en sort sans une égratignure et retrouve les bras de sa mère.

Selon des sources locales citées par «The Times of India», un habitant du coin venait de monter dans le Samta Express avec sa femme et ses enfants quand il s'est rendu compte qu'un pickpocket venait de lui voler son porte-monnaie. L'homme s'est précipité hors du véhicule qui était en train de partir, suivi de son épouse et de leur progéniture. C'est à ce moment-là que le drame est survenu: «Ma femme, qui portait Sahiba dans ses bras, a été poussée par quelqu'un parce que le train était bondé. Ma fille est tombée sur les rails», décrit Sonu, le papa.

Impuissants, les parents de la petite et les autres témoins de la scène n'ont pu que regarder le train passer, avant de se précipiter sur le bébé qui, fort heureusement, n'avait pas bougé un cil. Visiblement en état de choc, la mère de Sahiba a dû s'asseoir un long moment pour reprendre ses esprits. «Personne ne s'attendait à ce qu'elle survive (...) Il y avait comme une jubilation parmi les gens présents sur le quai, tout le monde voulait toucher et bénir l'enfant», raconte un témoin. Arrivée sur les lieux, la police a dressé un rapport et laissé la famille s'en aller.

(L'essentiel/joc)