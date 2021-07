Il aurait tué une missionnaire italienne

«L’homicide de la ressortissante italienne Nadia de Munari, 50 ans, a été élucidé par la police nationale du Pérou», a annoncé vendredi le général Cesar Cervantes, chef de la police, précisant qu’une arrestation avait été effectuée jeudi. La personne arrêtée, un jeune de 24 ans, «a reconnu les faits», a-t-il ajouté. Outre l’assassin présumé, la police a également placé en détention deux femmes et un homme de Nuevo Chimbote, ville côtière située à 400 km au nord de Lima où le crime a été commis.

D’après l’enquête, un vol de téléphones portables a dégénéré en l’agression violente de la missionnaire lorsqu’elle a reconnu l’auteur des faits. «L’assassin connaissait les lieux car il avait participé à des activités à l’endroit où vivait» la victime, a expliqué la police.

«Violence injustifiable»

Nadia de Munari vivait au Pérou depuis trois décennies quand elle a été grièvement blessée le 21 avril dans un centre éducatif pour enfants et adolescents de Nuevo Chimbote, où elle vivait et travaillait. Elle a été attaquée à coups de machette et de marteau alors qu’elle dormait dans sa chambre et a succombé à ses blessures à l’hôpital trois jours plus tard.

Le pape François avait exprimé «sa plus ferme désapprobation pour ce nouvel acte de violence injustifiable, qui s’ajoute aux nombreux autres dans lesquels des missionnaires ont perdu la vie en accomplissant avec abnégation leur service au service de l’Évangile et de l’assistance aux plus nécessiteux et sans défense».

(L'essentiel/AFP)