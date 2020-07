Treize personnes tuées dans un accident de car

Treize personnes ont été tuées dimanche au Vietnam dans un accident de car, dont le chauffeur a perdu le contrôle dans un virage, ont rapporté les médias. L'accident a aussi fait de nombreux blessés, selon la même source. Une quarantaine de passagers, anciens condisciples de lycée qui avaient organisé une excursion pour fêter le 30e anniversaire de leur remise de diplôme, se trouvaient à bord du car.

Ils se rendaient dans la province centrale de Quang Binh, quand le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule dans un virage. Le car est sorti de l'autoroute et a basculé sur le flanc sur le bas-côté de la chaussée. Selon le journal Tuoi Tre, des passagers ont indiqué qu'il y avait des «signes que les freins du car avaient lâché».

Les routes vietnamiennes peuvent s'avérer périlleuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les accidents de la route sont l'un des principales causes de mortalité des 15-29 ans. Dans les six premiers mois de l'année, plus de 3 200 morts ont été recensés dans des accidents de la circulation.

(L'essentiel/afp)