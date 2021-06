La monitrice perd la tête: «Maman, je l’ai tuée»

Un drame est survenu dans la nuit de lundi à mardi dans un centre de colonies de vacances de la station thermale de Dobroye, à 400 kilomètres au sud de Moscou. À une heure où les enfants de 8-10 ans dormaient, deux monitrices qui avaient forcé sur la boisson ont commencé à se disputer dans leur chambre pour une raison encore peu claire. Les choses se sont envenimées et Alexandra Osipova, 22 ans, s’est emparée d’un couteau et a «poignardé la victime en plein cœur», a rapporté une source policière à Komsomolskaya Pravda. Alla Filatova, 20 ans (ci-dessous), s’est vidée de son sang en quelques minutes.

Prenant conscience de ce qu’elle venait de faire, Alexandra a appelé les urgences, puis sa mère: «Maman, je l’ai tuée», lui a-t-elle avoué, avant d’annoncer sa volonté de se suicider. Arrêtée, la jeune femme assure qu’elle ne se souvient même pas des raisons de sa querelle avec son amie, parce qu’elle était ivre. Elle affirme n’avoir jamais eu l’intention de donner la mort à Alla. Selon le site Moskovsky Komsomolets, la victime aurait lancé «Personne ne veut communiquer avec toi, pourquoi le devrais-je?», ce qui aurait provoqué le coup de folie d’Alexandra.

L’agresseuse, qui a été blessée lors du drame, a été placée en cellule de dégrisement avant d’être interrogée. «Elle n’a jamais eu de problème avec l’alcool. Je suis juste choquée par ce qui s’est passé», confie Natalya, une amie d’Alexandra. Les deux jeunes femmes étudiaient dans la même université et se connaissaient déjà avant cette tragique colonie. Alexandra était en cinquième année de physique et mathématiques à l’Université d’État de Moscou et vivait avec sa mère dans la capitale. Elle risque jusqu’à 15 ans de prison.

(L'essentiel/joc)