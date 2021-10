310 migrants secourus en 3 jours au large du Maroc

La Marine royale marocaine a secouru 310 migrants, en majorité originaires d’Afrique subsaharienne, entre le 16 et le 18 octobre, au large des côtes du Maroc, a indiqué lundi, une source militaire. Parmi ces personnes, qui avaient pris place à bord d’embarcations pneumatiques, sur des kayaks ou des jet-skis, figuraient 23 femmes et neuf mineurs, a-t-on précisé de même source.

Ils ont été pris en charge par la marine et ramenés sains et saufs à terre avant d’être remis à la Gendarmerie royale pour les procédures d’usage, a-t-on ajouté, sans plus de détails. Fin août, la marine marocaine s’était portée au secours de plus de 400 migrants – également en provenance d’Afrique subsaharienne – qui avaient eu des «difficultés à bord d’embarcations de fortune» en Méditerranée et dans l’Atlantique.

(L'essentiel/AFP)