Prêts à donner 1 million aux réfugiés ukrainiens

Ryan Reynolds et Blake Lively se sont engagés à doubler les dons faits aux réfugiés ukrainiens, jusqu'à hauteur de 1 million de dollars. «En 48 heures, d'innombrables Ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer vers les pays voisins. Ils ont besoin de protection», a écrit Ryan Reynolds sur Twitter, samedi 26 février 2022. Lorsque vous faites un don, nous le doublons jusqu'à 1 million», a-t-il ajouté avec un lien vers le site web de dons aux réfugiés des Nations Unies.

