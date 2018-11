La menace grandit pour les peuples autochtones

Comme les chasseurs-cueilleurs qui ont tué un Américain mi-novembre sur une île indienne, des Amérindiens d'Amazonie refusent tout contact avec le monde extérieur. Mais les trafiquants de drogue, l'exploitation minière et la déforestation illégales représentent des menaces toujours plus grandes. Le Pérou, dont la moitié du territoire est couvert par la forêt amazonienne, est un des rares pays dans le monde où vivent des peuples autochtones, qui pour certains refusent d'entrer en contact avec le reste de la société.

Selon le ministère de la Culture, l'Amazonie péruvienne compte 16 communautés amérindiennes, soit environ 4 500 personnes, vivant en situation d'isolement volontaire. Parmi elles, les Mashco-piro, Cacataibos, Isconahuas, Matsigenkas, Mastanahuas... Trois autres communautés, soit 2 500 personnes, sont en situation de «contact initial» avec le monde extérieur. Toutes vivent dans des réserves situées dans les régions de Ucayali, Madre de Dios et Cusc, dans l'est du pays. Les contacts de ces peuples isolés avec des personnes de l'extérieur sont difficiles et parfois violents, à l'image des Sentinelles, des chasseurs-cueilleurs qui vivent depuis des siècles en autarcie sur une île indienne et ont tué le 16 novembre un Américain de 27 ans souhaitant les évangéliser.

«Pour eux, c'est la jungle et ils s'en fichent»

En Amazonie, ce refus de contacts avec l'extérieur vient parfois du fait que ces peuples ont été attaqués par le passé ou touchés par des maladies exogènes, qui ont décimé leur communauté. Pendant la «fièvre du caoutchouc» (1879-1912), de nombreux Mashco-piro ont ainsi été capturés et réduits en esclavage, poussant le reste de la communauté à s'enfoncer davantage dans la forêt pour se protéger. Mais l'Amazonie n'est pas une île et les menaces de l'extérieur pesant sur ces peuples autochtones sont toujours plus nombreuses. Dans cette région peu peuplée, les activités illégales représentent évidemment le plus grand risque, et en premier lieu le trafic de drogue, les trafiquants tirant avantage de zones forestières difficiles d'accès.

«Les narco-trafiquants ne se préoccupent pas des aires protégées, sinon pour l'extension (de plantations illégales de coca). Pour eux, c'est la jungle et ils s'en fichent», explique Arquimedes Leon, un responsable de la police. La richesse de l'Amazonie en ressources naturelles attise aussi les convoitises. Les chercheurs d'or y sont légion, tout comme les forestiers illégaux qui coupent cèdres et acajous, désormais en danger d'extinction. «Les irruptions (d'étrangers) sont le plus souvent violentes, pour déplacer les communautés de leur lieu de vie», dénonce la Fédération autochtone du Fleuve Madre de Dios, une région considérée comme la capitale de l'exploitation minière illégale dans le pays. Autres périls, cette fois légaux, la construction de routes à travers l'Amazonie et le développement du tourisme.

(L'essentiel/afp)