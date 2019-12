Il se réveille et découvre que sa famille est décédée

Grateful for some good news from the White Island volcano disaster as Sydney teen Jesse Langford is found alive. https://t.co/ForiWyA9yH @newscomauHQ pic.twitter.com/GiiYbWycyq — Rohan Smith (@Ro_Smith) December 11, 2019

Plongé dans le coma après de graves brûlures, l'adolescent australien de 19 ans a découvert à son réveil que ses parents ainsi que sa petite sœur figuraient parmi les 19 victimes de l'éruption du volcan néo-zélandais de White Island.

Jesse a suivi en direct les funérailles de sa famille depuis son lit d'hôpital au centre des grands brûlés du Royal North Shore Hospital Sydney, en Australie. Un éloge funèbre écrit par le jeune homme a été lu devant les 700 personnes qui ont assisté à la cérémonie et qui se sont levées afin de faire signe à l'adolescent à travers la caméra.

«Je vous garderai dans mon cœur toute ma vie»

Dans cet éloge funèbre dédié aux siens, Jesse a déclaré qu'il «ne pouvait pas s'imaginer vivre sans un membre de sa famille, et encore moins sans trois». Courageux, il est cependant «déterminé à traverser la douleur et à s'en sortir avec le soutien et l'amour du reste de sa famille».

«Ces dernières semaines m’ont appris que lorsque vous luttez, vous trouvez une force intérieure supplémentaire qui vous force à passer outre votre douleur émotionnelle et physique. J’ai trouvé du réconfort en parlant à mes proches de la douleur que j’ai ressentie et en leur racontant encore et encore ce que ma famille et moi avons vécu. Quand tout semble insurmontable, il faut se rappeler que nous avons un petit plus en nous qui nous permet d’avancer», raconte-t-il.

«Son sourire illuminait la pièce»

Lorsqu'il songe à ses parents, Jesse regrette la perte de «ses deux rocs»: «Ma mère me soutenait durant les hauts et les bas et elle me manquera terriblement. Tous ceux qui ont connu ma mère se souviendront de l’impact positif qu’elle avait sur notre vie. Son sourire et sa joie illuminaient la pièce».

«Avec mon père, je perds ma main droite», a-t-il poursuivi. «Il aura toujours un impact sur ma vie grâce aux valeurs et les leçons qu’il m’a enseignées au fil des années. Comme ma mère, mon père a toujours été là pour moi et il a tout fait pour son fils. Mon père était mon meilleur ami. Il était toujours celui vers qui je me tournais quand j’avais besoin de quelqu’un à qui parler. Il va tellement me manquer».

Winona Langford

«Ma meilleure amie»

Jesse a finalement rendu hommage à sa petite sœur de 17 ans, toujours portée disparue: «La perte de Winona est la plus douloureuse parce qu’elle était toujours à mes côtés. Elle était comme ma meilleure amie. Le fait qu’elle soit toujours portée disparue et que je ne puisse pas lui dire au revoir décemment rend la chose encore plus difficile. En tant que grand frère, j’aurais fait n’importe quoi pour Winona et cela me brise le cœur que cela ne soit plus possible».

«Je vous aime, papa et maman. Winona, je vais te garder dans mon cœur pour le reste de ma vie», a-t-il conclu, devant une salve d'applaudissements de la part des 700 personnes qui n'ont su cacher leur émoi.

