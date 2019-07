Son avocate est une indic, il recouvre la liberté

Melbourne gangland identity Faruk Orman has been released from jail because of a "substantial miscarriage of justice" caused by his double-agent lawyer Nicola Gobbo, aka 'Lawyer X'. https://t.co/1C1j5wpV3b @RobertOvadia #7NEWS pic.twitter.com/osybJYucOP

Informatrice avant d'être avocate



Originaire d'une grande famille de Melbourne, Nicola Gobbo a servi d'indic pendant une période-clé pour les poursuites contre la criminalité organisée, entre 2005 et 2009. Mais elle avait été enregistrée comme informatrice dès 1995, deux ans avant son accession au barreau. Elle avait été recrutée après avoir été inculpée en 1993 de chefs liés au trafic de drogue, puis relâchée sans qu'aucune poursuite ne soit enregistrée.