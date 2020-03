Un puma se jette sur une policière en intervention

Alertée de la présence d'un puma dans un quartier de Loveland (Colorado), une patrouille de police s'est retrouvée en très fâcheuse posture, mercredi. Les officiers ont essayé d'attraper le fauve, qui s'en est violemment pris à une policière, la faisant tomber au sol. Il a fallu qu'un de ses collègues donne un coup de pied à l'animal et qu'un autre ouvre le feu pour que le puma prenne la fuite.

Les policiers ont ensuite suivi le fauve vers une maison des alentours, où il a été abattu par un garde-chasse, rapporte la police du comté de Larimer dans un communiqué. La policière et un habitant blessé ont été emmenés à l'hôpital, où ils se remettent de leurs blessures. Des échantillons seront prélevés sur l'animal afin de déterminer s'il souffrait d'une maladie.

Les incidents impliquant des pumas sont particulièrement fréquents ces derniers temps dans le Colorado, écrit CNN. L'année dernière, un joggeur avait réussi à étouffer un animal avec son pied alors que son bras était encore coincé dans la gorge du fauve. En 2019 aussi, un petit garçon avait été grièvement blessé par un puma.

Lots of law enforcement out in west Loveland on scene of a reported mountain lion attack on a person. Waiting for more details pic.twitter.com/DKvP5AAexj