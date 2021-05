Après la fusillade, Kazan pleure les victimes

La République russe du Tatarstan observait mercredi une journée de deuil au lendemain d'une fusillade meurtrière dans une école, qui a lancé un débat au sein du pouvoir russe sur le contrôle des armes et l'usage de l'internet.

Des centaines de fleurs, des jouets et des bougies ont été déposés toute la nuit autour de l'école n°175 de Kazan, la capitale du Tatarstan, où sept enfants et deux adultes ont été tués. Les drapeaux de plusieurs bâtiments publics ont été mis en berne, selon des images de l'agence de presse locale Tatar-Inform.

Les premiers enterrements doivent avoir lieu dans la journée, selon les médias locaux. Mardi matin, Ilnaz Galiaviev, 19 ans, a fait irruption dans cette école avant d'y semer la mort armé d'un fusil. Des élèves fuyant les tirs ont sauté par les fenêtres, selon des images diffusées par des témoins.

Les sept enfants tués étaient en 4e, soit âgés en principe de 13-14 ans. Les deux autres victimes sont une enseignante et une employée de l'école. L'agence de presse TASS a précisé que l'enseignante, Elvira Ignatieva, âgée de 25 ans, était professeur d'anglais. Selon une source policière citée par TASS, elle aurait essayé de sauver des élèves avant d'être abattue.

UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say pic.twitter.com/NKCJfILTnE