Des chevaux meurent pendant un rodéo

Des barbecues partout, des stands qui débordent d'artisanat et des dizaines de cavaliers venus d'Uruguay, d'Argentine et du Brésil rivalisant d'adresse pour dompter des chevaux sauvages: tous les ans, durant une semaine en avril, la campagne expose fièrement sa culture et son art de vivre à Montevideo. Le rodéo des gauchos, ces gardiens de troupeaux en habit traditionnel, est le clou de cet événement folklorique qui existe depuis 1925. Il attire des dizaines de milliers de personnes dans un parc d'exposition de la capitale.

Mais la mort de deux chevaux, la semaine dernière, a provoqué de vives protestations des défenseurs des animaux et une levée de boucliers des tenants de la tradition. Les causes n'ont pas été communiquées officiellement, mais l'une des montures s'est subitement effondrée en plein effort, a constaté l'AFP, et l'autre, victime d'une fracture, a dû être sacrifiée, selon des associations de défense des animaux. Elles ont demandé l'annulation de la dernière journée de rodéo dimanche.

«Culture ou torture?»

Si ce n'est pas la première fois qu'un cheval meurt au cours de cet événement, c'est la première fois que la polémique prend autant d'ampleur. Depuis ces accidents, le message «Culture ou torture?», accompagné d'un gaucho sur un cheval cabré barré de rouge, a fleuri sur des murs de la capitale.

Le maire de Montevideo, Christian Di Candia, a annoncé la mise en place d'une commission pour analyser le problème «en profondeur». À l'image de celui sur la tauromachie en France, en Espagne et dans d'autres pays d'Amérique latine, le débat entre «pro» et «anti» ne connaît pas le consensus. «Le rodéo pour nous est une tradition très ancienne. Cela fait 94 ans» que cela existe à Montevideo, explique à l'AFP Dalton Delgado, un des organisateurs de l'événement. «C'est un art de vivre, comme les corridas de taureaux».

(L'essentiel/afp)