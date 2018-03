L'ex-​​président Lula évite encore la prison

La Cour suprême du Brésil a ajourné jeudi jusqu'au 4 avril ses débats sur l'ex-président Lula et a décidé que le leader de la gauche, favori de la prochaine élection présidentielle, ne pourrait pas être emprisonné d'ici là. Lula a été condamné à 12 ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent en janvier et la Cour s'était réunie pour décider s'il devait aller ou non en prison avant que tous les recours contre sa condamnation ne soient épuisés.

Par sept voix contre quatre, les juges ont accordé une bouffée d'oxygène à cette figure emblématique de la gauche brésilienne, qui risquait d'être incarcérée dès le début de la semaine prochaine, après le jugement d'un autre tribunal, à Porto Alegre (sud).

«Je souhaite revenir en tant que candidat»

«Dans les circonstances actuelles, c'est ce que nous pouvions attendre du tribunal», a commenté l'avocat de Lula, Sepulveda Pertence, se refusant à tout «pronostic» sur la suite de la procédure.

Lula lui-même, en meeting dans la soirée devant ses sympathisants, n'a en revanche pas directement commenté la décision de la Cour suprême, préférant évoquer l'élection présidentielle d'octobre prochain.«Si le Parti des travailleurs (PT) le permet, je souhaite revenir en tant que candidat», a-t-il rappelé.

«Si je me présente et que je perds, je respecterai le résultat, comme je l'ai toujours fait. Si (mes opposants) veulent gagner, qu'ils ne le fassent pas via des magouilles, mais dans les urnes», a ajouté l'ancien président de 72 ans, qui a quitté le pouvoir avec un taux record de popularité après deux mandats (2003-2010).

(L'essentiel/afp)