Le High-​​Five entre Poutine et le Prince devient viral

Peu avant de prendre place autour de la table avec les autres chefs d'État et de gouvernement réunis pour deux jours à Buenos Aires, le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane se sont salués vendredi avec enthousiasme, d'un geste à mi-chemin entre la poignée de main et le «tope-là» de deux sportifs.

High five between Russia's President Putin and Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman at the G20https://t.co/q0Z9qmye51 pic.twitter.com/uVC4pfggwu— BBC News (World) (@BBCWorld) 30 novembre 2018

«MBS», dont la réputation est entachée depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, et le Russe, critiqué pour l'escalade en cours en Ukraine, ont continué ensuite à converser, tout sourire. Les images ont fait le tour d'Internet, chacun y allant de son petit commentaire. Le Russe et le Saoudien ont un intérêt stratégique majeur en commun: le pétrole. Le cours de l'or noir, en chute libre, est suspendu depuis des semaines à un éventuel accord des deux puissances pétrolières sur une baisse de production.

Ici l'internaute ironise sur la relation américano-saoudienne: «Aux États-Unis, avec amour».

«Quand vos amis parlent de cette super soirée pyjama qu'ils avaient, mais vous n'étiez pas invité», ironise Lily.

Le «Bro Handshake»

Cet internaute imagine un dialogue sur le «contrôle» de Trump

(L'essentiel/cga/afp)