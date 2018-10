Trump menace de fermer la frontière mexicaine

Donald Trump a menacé jeudi de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique, alors que des milliers de migrants traversent actuellement l'Amérique centrale à pied, dans l'espoir de gagner les États-Unis.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S.....– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 octobre 2018

«Je dois, dans les termes les plus forts, demander au Mexique de stopper cet assaut - et s'il n'est pas capable de le faire je ferai appel à l'armée américaine et FERMERAI NOTRE FRONTIÈRE DU SUD!..», a-t-il écrit sur Twitter.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 octobre 2018

M. Trump reprend ainsi un de ses principaux thèmes de sa campagne présidentielle victorieuse de 2016, à trois semaines d'élections législatives cruciales pour la poursuite de son mandat.

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 octobre 2018

Il a également renouvelé ses menaces de couper les aides financières aux pays d'Amérique centrale concernés. Les migrants venus notamment du Honduras ont traversé le Salvador et le Guatemala.

«L'assaut sur notre pays à notre frontière sud, y compris les éléments criminels et les DROGUES qui affluent, sont beaucoup plus importants pour moi, comme président, que le commerce», a poursuivi M. Trump, dans un second message. Donald Trump a également visé les membres du parti démocrate, qui veulent selon lui «ouvrir les frontières» et sur lesquels il a rejeté la responsabilité de «lois faibles». Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, doit se rendre jeudi et vendredi, au Panama et au Mexique.

(L'essentiel/afp)