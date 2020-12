Un intrus pénètre chez elle en pleine danse TikTok

Hannah Viverette se souviendra longtemps de son énorme frayeur vécue le 22 novembre chez elle, à Hagerstown (Maryland). Comme le montre une vidéo publiée sur TikTok, la jeune femme était en train de se filmer en pleine chorégraphie quand un bruit venant de sa gauche l’a fait sursauter. Un individu, qui avait escaladé son balcon situé au deuxième étage, s’était introduit chez elle. Terrifiée, la jeune femme lui crie plusieurs fois: «Qui êtes-vous? S’il vous plaît, partez!».

L’homme au comportement étrange lui demande alors: «Suis-je votre ami?» Définitivement flippée, Hannah se dirige vers la porte d’entrée de son appartement tout en continuant d’ordonner à l’intrus de déguerpir. Ce faisant, elle toque à la porte de sa voisine pour demander de l’aide. Fort heureusement, l’individu finit par repartir d’où il est venu et il n’est rien arrivé à la jeune femme. Jeudi après-midi, sa vidéo avait été vue plus de 43 millions de fois sur le réseau social.

Dans un communiqué de presse, la police de Hagertown a fait savoir que l’individu avait été identifié, rapporte The Independent. Il s’agit d’un homme de 36 ans, qui a été arrêté et mis en examen pour effraction aux troisième et quatrième degrés, agression, harcèlement et destruction malveillante de biens.

(L'essentiel/joc)