Tous les matins, elle croit qu'on est le 11 juin 2019

À chaque fois qu'elle ouvre les yeux le matin, Riley Horner pense que c'est la journée du 11 juin 2019 qui commence. Et tous les jours, le premier sentiment ressenti par l'adolescente est une extrême confusion. «J'ai un calendrier sur ma porte. Je le regarde, je vois qu'on est en septembre, et j'hallucine», témoigne l'adolescente domiciliée à Kirkwood (Illinois). Ce fameux 11 juin 2019, Riley a été accidentellement frappée à la tête par un camarade lors d'un bal.

Depuis, la jeune fille a subi une dizaine de crises convulsives et s'est rendue un nombre incalculable de fois à l'hôpital. Dans un premier temps, les médecins avaient simplement pensé avoir affaire à une commotion et avaient renvoyé Riley chez elle. À ce jour, le mal qui rend sa vie infernale reste un mystère, rapporte WQAD 8. Toutes les deux heures, la mémoire de l'adolescente se remet à zéro. Toutes les deux heures, elle oublie les choses de sa vie quotidienne. Un véritable enfer.

La malheureuse est obligée de se promener toute la journée avec un carnet de notes et un crayon pour se remémorer certaines informations de base, comme le numéro de son casier à l'école. Riley essaie désespérément de ne pas perdre complètement le fil au lycée. Ainsi, elle se prépare des notes détaillées, prend des photos avec son téléphone et se met un réveil toutes les deux heures afin de récapituler ce qu'elle a pu oublier. «Mon frère est mort la semaine dernière, et elle n'en a probablement aucune idée. Nous le disons tous les jours, mais elle n'en sait rien», raconte Sarah, sa maman.

Les médecins continuent de dire que médicalement parlant, rien ne cloche chez Riley. «Ils nous disent qu'elle pourrait rester comme cela pour toujours. Mais cela ne me va pas», ajoute l'Américaine, qui se livre à une véritable course contre la montre: après six mois, une perte de mémoire à court terme peut provoquer des dégâts irréversibles. «Je ne me fais aucun souvenir. Et j'ai vraiment peur», confie la jeune fille. Sa mère reprend: «Nous avons besoin d'aide, reprend sa maman. Nous avons besoin de quelqu'un qui en sache un peu plus, parce qu'elle mérite mieux que ça.»

(L'essentiel/joc)