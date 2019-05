Un bébé de 10 mois meurt en traversant la frontière

Un bébé de 10 mois a été retrouvé mort après le chavirement d'une embarcation à bord de laquelle sa famille tentait de traverser le fleuve Rio Grande, depuis le Mexique, pour rejoindre les États-Unis, ont annoncé jeudi les autorités américaines. Trois autres personnes, dont deux enfants, sont portées disparues depuis ce drame survenu mercredi soir, a précisé un communiqué des services de la protection des frontières.

Au total, neuf passagers se trouvaient à bord de ce canot pneumatique lorsqu'il a chaviré, «projetant tous ses occupants dans les eaux froides et rapides» de la rivière. Les gardes-frontières ont été alertés par un homme, interpellé pour avoir illégalement franchi la frontière, et qui se trouvait lui-même à bord. Des recherches leur ont permis de retrouver vivants la femme et l'un des enfants de cet homme, âgé de 6 ans, qui se débattaient dans l'eau.

«Ce à quoi nous faisons face est une tragédie insensée»

Son bébé de 10 mois a lui été retrouvé mort plusieurs kilomètres plus loin. Le neveu de 7 ans de l'homme interpellé, ainsi qu'un homme et sa fille sont toujours portés disparus. Un autre homme et son fils ont quant a eux pu être secourus un peu plus tard, alors qu'ils se trouvaient sur la rive.

Ils font partie d'une vague de migrants, venus principalement d'Amérique centrale, fuyant la misère et la violence dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. «Ce à quoi nous faisons face est une tragédie insensée», a commenté Raul Ortiz, l'agent en charge du secteur au Texas.

(L'essentiel/afp)