L'ONU accable le président Duterte

L’ONU estime que les déclarations du président philippin controversé, Rodrigo Duterte, depuis plusieurs années, pourraient avoir violé le droit international. Dans un rapport, elle ajoute que la police a pu falsifier des preuves de certaines exécutions.

Dans le cadre de sa guerre contre la drogue, le président philippin a ordonné depuis plusieurs années de tirer sur les possibles suspects. Dans son rapport publié jeudi après un mandat du Conseil des droits de l’homme, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme affirme ne pas avoir pu vérifier le nombre d’exécutions extrajudiciaires. Mais les chiffres contradictoires de la police eux-mêmes mentionnent au moins près de 8 700 victimes au total en quatre ans, dont la plupart étaient des hommes. Certaines estimations ont affirmé que le nombre pourrait être trois fois plus élevé.

Le chef de l’État est directement mis en cause par les investigateurs de l’ONU. Ses discours, bien que souvent clarifiés par son entourage, pourraient avoir incité à la violence et avoir encouragé des violations des droits de l’homme en toute impunité. Ils pourraient avoir violé le Pacte international des droits civils et politiques. Mais ce rapport n’est pas «sur le président Duterte, mais sur les Philippines», a précisé le chef de la région Asie/Pacifique au Haut-Commissariat. La responsabilité de l’État est en cause, selon lui.

Collaboration saluée

Les nombreuses violations des droits de l’homme observées «ont continué» avec la pandémie, a expliqué de son côté la responsable du rapport. De la campagne contre la drogue à la répression des défenseurs des droits de l’homme et des opposants. Certains de ceux qui ont remis en cause la réponse du gouvernement au coronavirus ont été inquiétés. Le recours à la force pour faire honorer les quarantaines par les citoyens a également préoccupé, a aussi expliqué la responsable.

De son côté, la police semble avoir falsifié des preuves pendant plusieurs années. L’examen de 25 opérations à Manille qui ont fait 45 victimes entre août 2016 et juin 2017 montre qu’elle a «récupéré des armes» de trafiquants de drogue avec les mêmes numéros de série. Cette situation laisse penser que certains d’entre eux n’étaient pas armés au moment de leur exécution par la police. Les arrestations de suspects de la drogue ont aussi contribué à un taux de surpopulation carcérale de 534%.

Défenseurs des droits de l'homme tués

En quelques années, près de 250 défenseurs des droits de l’homme, avocats, journalistes ou encore syndicalistes ont été tués. Ces assauts «ont été largement répandus» et «beaucoup» de ces personnes avaient été identifiées avant, ajoute la cheffe des investigateurs. L’ONU dénonce l’impunité face à ces crimes. Une seule condamnation a été prononcée en 2016 pour l’exécution d’un suspect de la drogue. Le Haut-Commissariat demande des investigations indépendantes.

L’année dernière, le Conseil des droits de l’homme n’avait pas voté pour des enquêteurs internationaux. La Cour pénale internationale (CPI) a elle entamé une procédure préliminaire. Pour ce rapport, l’ONU n’a pas eu accès au territoire philippin mais elle s’est dite «surprise» par l’importante collaboration du gouvernement. Le Conseil des droits de l’homme discutera dans quelques semaines de ces composantes.

(L'essentiel/afp)