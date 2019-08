155 migrants ont franchi les barbelés à la frontière

155 migrants ont franchi la clôture frontalière à l'aube, vendredi, à la faveur du brouillard, selon le porte-parole de la préfecture locale. Clôture qui sépare le Maroc à l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord. «Certains ont escaladé la clôture, d'autres ont cassé l'une de ses portes» pour passer. Douze gardes civils qui tentaient de les intercepter ont été «légèrement blessés» à coups de pierres et de bâtons, tandis que seize migrants ont reçu des soins pour des blessures et coupures.

C'est la première fois depuis un an que des migrants parviennent à forcer la haute clôture surmontée de barbelés coupants qui sépare la ville espagnole du Maroc, selon la préfecture. Les deux enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et Melilla, forment les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique. Depuis le début de l'année, 3 427 migrants sont parvenus à y entrer par voie terrestre, soit 18,1% de moins qu'en 2018, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur.

Huit jeunes migrants sont restés perchés au sommet de la clôture pendant quelques heures vendredi, criant, pleurant et implorant pour que la Garde civile les laisse passer, selon le média local El Faro de Ceuta. La préfecture a indiqué qu'ils seraient «renvoyés au Maroc».

Police wait to detain some of the 150 migrants that climbed a barbed-wire border fence from Morocco on August 30 to enter the Spanish territory of Ceuta



Antonio Sempere pic.twitter.com/zAPVjGniXU